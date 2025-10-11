前向きなギャルマインドで絶対に幸せになると思っていた、ひな。ところが付き合って結婚も誓った悠真が、実は既婚者だとわかり…■幸せ絶頂だったのに…そして1年後、ひなの妊娠が判明。悠真に伝えると喜んでくれて…そんなある日。「わかった、疲れてるよね！」と悠真と別れたひなは、一人でカフェへ。帰宅後、ひながスマホの写真を見ながら楽しかった一日を振り返っていると一通のDMが届きました。早速開いてみると…気になって