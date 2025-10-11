◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ―巨人（１１日・横浜）絶対に負けられない戦い、初戦のマウンドを任されたエースにとって、苦しい戦いとなった。６回まで投げ２被弾で５安打４失点、１０４球で降板となった。巨人の先発は今季１１勝の山崎伊織投手。初回は三者凡退と上々の立ち上がりだったが、２回先頭の４番・筒香嘉智外野手に先制アーチを許すと３回にも蝦名達夫