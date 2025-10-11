◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ―巨人（１１日・横浜）巨人・山崎伊織投手が６回に痛い追加点を奪われた。３回まで３失点も４回に２点を返してもらった山崎。４、５回を３者凡退に抑えていたが、６回１死から筒香嘉智外野手にこの試合２本目の被弾となる左翼ポール際へのソロ本塁打。４点目を失い、２点差となった。筒香はＣＳシリーズ８本目の本塁打。これまでト