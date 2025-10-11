１０月１１日の京都７Ｒでアラベラが１着となり、管理する上村洋行調教師＝栗東＝はＪＲＡ通算２００勝を達成した。現役１０６人目。２０１９年３月３日、阪神３Ｒ（ブラッディムーン）での初出走から１４２５戦目での到達。ＪＲＡ重賞はＧ１・３勝を含む８勝。上村洋行調教師「開業してからこれまで、たくさんの牧場スタッフや関係者の皆様の応援があって、もちろん厩舎スタッフのがんばりもあり、２００勝を達成することがで