女優の本田望結（21）が10日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。ピアスを開けない理由を明かした。番組では「子供がピアスを開けたいと言った時、親としてどうする？」がトークテーマに。歌手の北山宏光は自身のピアスについて、漫画の登場人物に憧れて「三角に3つ開いてる」という。しかし「ちょっと後悔してる。ちゃんとした場所に開けたほうが使い勝手いい」とした上で、子供には「数と場所だ