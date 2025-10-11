フィギュアスケーターで女優の本田紗来（18）が11日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「最近のいろいろ！」と書き出した本田。キュートな表情の自撮り写真などを複数掲載した。「ピュレグミとピノは、私のだいすきなお友達に送ったりして幸せお裾分けしました」として“当たり”の星形やハート型を撮影したものも。「そして皆さんにもお裾分け」「10月も皆さんにとって良い月になりますように」とファンへ