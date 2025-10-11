野手転向が決まった阪神・西純矢投手（２４）が１１日、甲子園球場で行われた１、２軍合同での練習に、野手として初参加した。練習前には野手陣とともに円陣に。キャッチボールはスタンリー・コンスエグラ外野手を相手に、外野手用のグラブでこなした。練習中は俊介２軍野手コーチがつきっきりで指導。シート打撃では中堅と左翼の守備に就いて、左翼線の打球を処理して素早く二塁送球する場面もあった。グラウンドでバットを握