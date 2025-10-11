「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークを楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！10月11日（土）の放送回には、前回に続き、俳優と粘土アーティストの二足のわらじで活動中の片桐仁が登場。名バイプレイヤーとして数々の作品に出演してきた片桐は、アーティストとして18都市を巡る粘土作品展『ギリ展』を開催した経歴も持つ。そんな片桐とのメニューは「ハマる！粘