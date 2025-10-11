間もなく開幕するNBAの2025-26シーズン。昨シーズンはデンバー・ナゲッツでプレーし、6月にプレーヤー・オプションを破棄して制限なしFA（フリーエージェント）となったラッセル・ウェストブルックは、未だに所属先が決まっていない。 今シーズンからヒューストン・ロケッツでプレーするケビン・デュラントは、かつてのチームメイトであるウェス