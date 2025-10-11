北京市園林緑化局は8日、国慶節（建国記念日、10月1日）と中秋節（旧暦8月15日、今年は10月6日）に伴う8連休中、北京全市の公園を訪れた人の数が延べ1382万9600人に達したと発表した。中国新聞網が伝えた。このうち最も人気が高かった天壇公園には延べ119万1600人が訪れた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）