◇プロ野球セ・リーグCS 1stステージ第1戦DeNAー巨人（11日、横浜スタジアム）0-3で迎えた4回、チームに勇気を与える2ランホームランを放った巨人の若林楽人選手。実は今年がプロ初のCS出場となります。西武時代、チームはCSに出場はしましたが、登録はされず。去年は9月に自然気胸と診断され、ポストシーズンを戦うことはありませんでした。「頑張るしかないッスよ」そう一言語った若林選手。去年、チームメートが優勝の美酒