富山県のスキー場では、ゲレンデがピンクや白で彩られた花のじゅうたんに覆われています。【映像】ゲレンデを彩る100万本のコスモス砺波市のスキー場ではコスモスが見ごろを迎えています。ピンクや白など5つの品種、100万本が一面に咲き誇っています。今年は夏の猛暑で一時、コスモスが枯れかけましたが、関係者が手作業で水をまくなど丹念な管理を続けた結果、10月に入って一斉に開花し、満開となりました。この3連休はリ