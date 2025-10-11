インフルエンサーの希空が10月11日、福岡・西日本総合展示場新館にて開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（以下、TGC KITAKYUSHU」に登場。美脚輝くミニスカ姿を披露し「ビジュ大爆発！」と反響を呼んだ。【映像】希空のミニスカート姿（全身姿あり）イベント序盤の「【1st FASHION SHOW STAGE】」に登場した希空は、ベージュのカーディガンにホワイトのミニスカートを合わせたガーリーな装いで登場。