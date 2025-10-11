１１日午後１時頃、岩手県釜石市唐丹町（とうにちょう）の民家から、「自宅近くの畑で、父がクマに襲われてけがをした」と１１０番があった。８０歳代の男性が左手をひっかかれて病院に搬送されたが、命に別条はない。県警釜石署によると、クマは成獣とみられる。畑に寝転がった後、近くの林などにしばらく居座ったが、駆けつけた釜石市職員が花火を上げたところ、南側の山に立ち去ったという。