土曜京都９Ｒ３歳以上１勝クラス（ダート１８００メートル）で２番人気のスマートカイロス（牡３歳、栗東・矢作）に騎乗した古川奈穂騎手（２５）＝栗東・矢作＝が、今年のＪＲＡ１０勝目、同通算６１勝目をマークした。道中は２番手でしっかりと流れに乗ると、４角手前で先頭に立つ積極策。最後は内ラチ沿いをしぶとく伸び、和田竜騎乗の３番人気ゴールドダイアー（牡３歳、栗東・平田）との激しいたたき合いを鼻差で制した。