■バレーボール 大同生命SV.LEAGUENEC川崎 3ー0 SAGA久光（11日、神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナ）女子日本代表の佐藤淑乃（23）、和田由紀子（23）らが所属する昨シーズン準優勝のNEC川崎は中田久美監督（60）が復帰したSAGA久光にセットカウント3−0（25ー18、25ー22、25ー23）で勝利し開幕戦を白星で飾った。NEC川崎は第1セット、新加入のアメリカ代表のデイ ジョバンナ・ミラナ（27）や昨季得点王のシルビア・チネロ