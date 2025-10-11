26年にわたり続いた自民党と公明党の連立関係に終止符が打たれることになりました。自民党の高市総裁は総理になれるのか。スタジオに生出演した、公明党・斉藤代表に詳しく聞きました。【写真を見る】「クリーンな政治が一丁目一番地」公明党・斉藤代表がスタジオに生出演四半世紀にわたる関係を「一旦白紙」に公明党が連立離脱まもなく就任から1週間となる自民党の高市総裁。会談が始まるまで、“別れ”を告げられる事になると