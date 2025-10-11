米全国紙「ＵＳＡＴＯＤＡＹ」のボブ・ナイチンゲール記者は１０日（日本時間１１日）、「プホルスがエンゼルスの監督就任面接を受ける。彼は史上最高の監督になれるだろうか？」との記事を配信した。メジャー通算７０３本塁打を誇るアルバート・プホルス氏（４５）はＷＢＣのドミニカ代表監督に就任している。だがエンゼルスは２６年まで契約していたロン・ワシントン監督（７３）が体調不良により今季途中に休養。モンゴメ