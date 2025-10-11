【モデルプレス＝2025/10/11】モデルの矢野未希子が10月10日、自身のInstagramのストーリーズを更新。夫との2ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】矢野未希子「絵になる」イケメン夫顔出し◆矢野未希子、夫と2ショット公開矢野は「つい先日、夫の誕生日でした」とコメントし、夫の誕生日を祝う2ショットを投稿。2人で「Happy Birthday Kenji」と書かれた1枚のお皿を持ち、笑顔で肩を寄せ合う仲睦まじい姿を公開した。