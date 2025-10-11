◆第１１回サウジアラビアロイヤルカップ・Ｇ３（１０月１１日、東京・芝１６００メートル、良）勝ち馬に後のＧ１優勝馬が名を連ねる出世レースの２歳重賞は８頭立てで争われ、２番人気で坂井瑠星騎手が騎乗したエコロアルバ（牡２歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）が、直線一気の差し切りでデビュー２連勝、重賞初制覇を飾った。勝ち時計は、１分３３秒８。今年の千葉セリで７７００万円で落札された同馬は、７月