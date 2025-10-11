◆第２１回全日本女子硬式野球選手権第１日（１１日、坊っちゃんスタジアムほか）女子硬式野球の日本一を決める全日本選手権が１１日、愛媛県松山市で開幕。１回戦８試合が行われた。２３年大会優勝の阪神タイガースＷｏｍｅｎは、開幕試合で逆転負けした。高校、大学、クラブの全国大会上位など２８チームが参加する、カテゴリーを超えた頂点を争う戦い。ＮＰＢ傘下の阪神タイガースＷｏｍｅｎ、埼玉西武ライオンズレディース