◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ―巨人（１１日・横浜）５回終了後にスタンドを埋めたＤｅＮＡファンによるコレオグラフィー（人文字）が実施された。今回のＣＳでは、これまで左翼席にあったビジター応援席が三塁側上部のウイング席に変わり、３６０度をＤｅＮＡが取り囲む形に。配布されたカラーボードにより、「ＡＬＬＢＡＹＳＴＡＲＳブチあがれ！！」の文字