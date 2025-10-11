アメリカの地で再集結となるのだろうか。『Daily mail』によると、デビッド・ベッカム氏がオーナーを務めるインテル・マイアミがネイマールの獲得を検討しているようだ。ネイマールは現在母国ブラジルのサントスに所属しているが、契約は今年限りとなっており、新年からは無所属となる。インテル・マイアミでは元バルセロナのジョルディ・アルバ、セルヒオ・ブスケツの2人が引退を発表しており、その代役として元マンチェスター・