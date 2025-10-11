早々に2026年のW杯出場を決めた日本代表。アジア予選でのパフォーマンスは圧巻で、10試合で30ゴールを記録している。そんな日本代表は、9月からアジア地域以外の対戦相手とゲームを組み、本戦に向けた調整を行っている。10日には大阪の吹田スタジアムでパラグアイ代表と対戦。パラグアイには元ニューカッスルのミゲル・アルミロンがおり、ブライトンでは三笘薫とチームメイトのディエゴ・ゴメスが先発となった。その2人が中心とな