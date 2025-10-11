俳優の渋川清彦が１１日、都内で行われた主演映画「そういうものに、わたしはなりたい。」（豊田利晃監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。同作は豊田監督が１９年より制作を続けてきたシリーズのなかで、渋川が主演を務めた短編３部作を再編集し７０分の映画にしたもの。修行の様子が収められている映画のため渋川は「全部が過酷だった」と振り返りつつ、「豊田さんの撮影はこういうもんだなと思ってやってる」と語った