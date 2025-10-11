耐震不足を理由に休館となり、今年５月に新設に向けた構想の議論が始まった青森県立郷土館（青森市本町）を巡り、青森、弘前、八戸の３市長が事実上の「誘致合戦」を繰り広げている。現状では新施設の規模や開館時期も未定なだけに、県内唯一の総合博物館を呼び込もうとする３市長の発言が先行している格好だ。（平田健人）「県を代表する歴史的風致を残す文化都市だ。ぜひ整備してほしい」。弘前市の桜田宏市長が８月８日の記