10月11日、東京競馬場で行われた11R・サウジアラビアロイヤルカップ（G3・2歳オープン・芝1600m）は、坂井瑠星騎乗の2番人気、エコロアルバ（牡2・美浦・田村康仁）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に7番人気のガリレア（牡2・美浦・清水英克）、3着に1番人気のゾロアストロ（牡2・美浦・宮田敬介）が入った。勝ちタイムは1:33.8（良）。【新馬/新潟3R】キング騎乗 エコロアルバが人気に応えるモズアスコット産駒坂井瑠星騎乗の2