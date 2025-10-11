１０日、視覚障害者（左）に就業先について説明する武夷山市職員。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山10月11日】視覚障害者への理解を深める「国際白杖の日」（10月15日）を前に、中国福建省武夷山市はこのほど、視覚障害者の就業と起業を促進し、社会発展の成果を共有するイベントを実施した。１０日、イベントで農産物を買い求める来場者。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）１０日、イベントで農産物を買い求める来場