◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ日本ハム-オリックス(11日、エスコンフィールドHOKKAIDO)2回に1点を先制していた日本ハム。4回には郡司裕也選手のソロHRで貴重な追加点を手にしました。1点リードで迎えた4回。先頭のレイエス選手がヒットで出塁するも、続く清宮幸太郎選手が併殺に倒れ、2アウト走者なしの場面で郡司選手が打席に向かいます。すると郡司選手は初球、高めに抜けたカーブを見逃さず振り抜きます。完璧に