「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム−オリックス」（１１日、エスコンフィールド）日本ハムの先発・伊藤大海投手が、オリックス打線を相手に５者連続三振を奪った。二回２死一、二塁のピンチで広岡を空振り三振に斬って取ると、三回は宗から始まる上位打線を三者連続三振。四回にも先頭の中川を見逃し三振に斬って取り、５者連続三振を奪った。この日はオリックス・山下との投げ合い。４回までに伊藤は７奪三振、対