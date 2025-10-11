◇セCSファーストステージ第1戦DeNA―巨人（2025年10月11日横浜）雨が降るあいにくの天気の中、DeNAの本拠地・横浜スタジアムは360度青色で埋め尽くされた。CSファーストステージでは左翼外野エリアを全て「ホーム指定席」に設定し、通常は外野の一部にあったビジター応援席は左翼最上部のウィングエリアに移された。雨のため青いポンチョやレインコートを着たDeNAファンも多く、オレンジや白の雨具の巨人ファンの姿も