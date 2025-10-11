ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」は2日目を終えた。小芦るり華（28＝佐賀）が逃げと捲りで連勝。初日4、5着からの巻き返しに成功した。2Rで逃げを決め、10Rは4カドから捲り一撃。無傷の3連勝中だった渡辺優美の連勝も止めた。「優美さんの連勝を止められてうれしい！今度はやられないように、調子に乗らないようにします」勝ってかぶとの緒を締めた。結果だけでなく機力も上昇ムードだ。「前