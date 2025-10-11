「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム−オリックス」（１１日、エスコンフィールド）日本ハム・郡司が四回に豪快ソロをレフトにたたき込んで追加点をあげた。オリックス・山下のカーブを捉え、スタンドへ。本拠地は大歓声に包まれ、ベンチの新庄監督も拍手でたたえた。日本ハムは二回、先頭の郡司がオリックス先発の山下から右翼フェンス直撃の二塁打で出塁。続く田宮が犠打で１死三塁の好機を作ると、７番万波がフォ