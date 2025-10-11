アクションスポーツフットウェアブランド「Vans（ヴァンズ）」が、日本を代表するスニーカーショップ「mita sneakers（ミタスニーカーズ）」と初のコラボレーションを発表しました。伝統と革新が融合した今回のモデルは、Vans Premiumシリーズをベースに、スケートカルチャーの精神“七顚八起 - Fall Seven Times, Stand Up Eight”をテーマにデザイン。