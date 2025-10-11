◆九州地区高校野球大分大会準決勝杵築7―3津久見（11日、別大興産スタジアム）人口2万5000人、田園風景の中にある大分県の公立高が夢の舞台への挑戦権を得た。杵築が全国優勝経験を持つ津久見を相手に、序盤奪ったリードを守り切って2016年秋以来の九州大会進出を決めた。先発左腕の高畑虹之介（2年）が出どころの見えにくいフォームから好投し、7回を2失点に抑える。8回に1点を失い、さらに1死満塁のピンチを迎えたとこ