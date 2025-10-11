今週は「応援タオル（おめでとう）」（税込み1,800円）を3人にプレゼントします。ジャガード織のタオルにメッセージver.が登場！ふわふわ肌触りで吸収性も良いのがうれしい♪選手にメッセージを届けよう！応募はこちらをクリック応募の締切は10月17日の正午です。応募はお一人さま一回まで。二回目以降の応募は無効となります。発表は発送をもって代えます。◇◇◇ホークス公式ファンクラブ「クラブホーク