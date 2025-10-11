タレントの南明奈（36）が、夫でお笑いコンビ「よゐこ」の濱口優（53）と3歳の息子が遊ぶプライベートショットを披露した。【映像】“パパ似”と話題の長男&家族のプライベートショット2018年5月に濱口と結婚し、2022年7月に第1子となる長男が誕生したことを報告していた南。Instagramでは、ディズニーシーやすみだ水族館など、家族3人で出かけた様子をたびたび披露していた。また、2025年4月19日の投稿で、夫婦での仕事