アメリカのトランプ大統領は、今年のノーベル平和賞に選ばれたマリア・コリナ・マチャド氏から電話を受け、敬意を表されたと明らかにしました。【映像】トランプ大統領が語る電話の内容「平和賞に選ばれた本人から電話があった。あなたに敬意を表してこの賞を受け取ります。あなたこそ賞に値する人物ですと、とても素敵なことを言ってくれた。私はじゃあ、それをくれよとは言わなかったが、彼女ならそうしてくれたかもしれない」