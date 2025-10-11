ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」は2日目を終えた。135期の恵良琴美（18＝福岡）が183走目でうれしい初の舟券絡みでアピールした。2Rの5号艇で登場し、5コースからコンマ08のトップスタート。1マークは捲り差して2着。これまでは4着が最高だった。「初めて舟券に絡めて、先輩たちから“おめでとう”と言ってもらえたのが、めちゃめちゃうれしかった」と初々しい表情。相棒の57号機は「乗り心地は