「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ−巨人」（１１日、横浜スタジアム）巨人・若林が１点差に迫る２ランを放った。３点を追う苦しい展開となったが、反撃は四回。難敵ケイを相手に岸田がチーム初安打となる右前打。１死一塁から、若林がバットの先で捉えた打球が左翼席最前列に飛び込んだ。沈んでいたチームが盛り上がる一発。左翼上部のウイング席に陣取る巨人ファンからも歓声がわき起こった。