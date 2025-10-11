2026年春のセンバツ甲子園へとつながる秋の九州高校野球県予選の準決勝の結果です。 第一試合は杵築が7対3で津久見を下し、第二試合は明豊が9対3で大分商業を破り、決勝進出を決めました。 この結果、杵築と明豊が県代表として10月25日から宮崎県で開催される九州大会への切符を手にしました。 【準決勝結果】＜第一試合＞杵築 7－3 津久見＜第二試合＞明豊 9-3 大分商業