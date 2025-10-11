◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第１戦日本ハム―オリックス（１１日・エスコンＦ）日本ハム・郡司裕也捕手が「５番・三塁」でスタメン出場。１点リード、４回２死走者なしの場面でオリックス・山下から左翼席のエスカレーター側面を直撃する１号ソロを放って、貴重な追加点を挙げた。派手にバットを放り投げて駆け出す確信弾。新庄監督はベンチに戻ってきた郡司と握手し、少し呼び止