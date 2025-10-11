日本テレビの郡司恭子アナウンサーが、レギンスコーデを披露した。１１日までに自身のインスタグラムを更新。「秋めいてきた…の前に！今年よく履いたアイテム、レギンスＡライントップスやビッグシルエットに合わせて…！」（原文ママ）と伝え、ノースリーブに緑のカーディガンを手に黒のレギンスを合わせたすっきりしたコーデショットをアップした。この投稿には「グンちゃん綺麗」「お顔・腕・脚が美しいうえに、足元が