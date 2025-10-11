◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ―巨人（１１日・横浜）ＤｅＮＡの１番・蝦名達夫外野手が、１点リードの３回に左前適時打を放った。１死二塁で迎えた第２打席で、１ボールからカットボールをライナーで左前に運んだ。７日の練習試合・ＪＦＥ東日本戦で左ひざ付近に自打球を当てて途中交代するアクシデントに見舞われたが、この日は１番・右翼で先発出場。ＣＳ、日本