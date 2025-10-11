◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ第２日（１１日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）今季国内ツアー初出場の原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は１６位で出て３バーディー、５ボギー、１ダブルボギーの７６で通算イーブンパーの６１位で予選落ちとなった。悪天候の中、前半で３ボギーと乱調。１２番パー４は第１打をバンカーに入れ、アプローチが寄らずにタブルボギー