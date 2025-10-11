野手転向が決まった阪神の西純矢投手が１１日、甲子園球場で行われた１、２軍の合同練習で本格始動した。俊介２軍野手コーチと外野の守備練習に多くの時間を割き、初日を終えた。育成契約のコンスエグラとキャッチボールを行った後、中堅と左翼の守備位置に就いてフリー打撃の打球を追った。その後のシート打撃でも外野に入り、全体練習終了後は室内練習場で打撃練習にも汗を流した。