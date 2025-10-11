◇パ・リーグCSファーストS第1戦日本ハム―オリックス（2025年10月11日エスコンＦ）日本ハムの郡司裕也捕手（27）がソロ本塁打で貴重な追加点を挙げた。4回2死走者なしの場面で、山下のカーブを左翼席に運んだ。直前に無死1塁から清宮幸の併殺打で球場の雰囲気も沈んだところで、会心の一撃となった。郡司は9月30日のソフトバンク戦で2年連続の二桁本塁打となる10号を放っていた。▼郡司4番のゲッツーをカバーし