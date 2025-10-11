福島県浪江町民に親しまれてきた「なみえ焼そば」の商標権を持つ町商工会が１０月から、メニューの名称を使う店から商標権の使用許諾とロイヤルティーの徴収を始めたことがわかった。なみえ焼そばは、通常より太い麺とモヤシ、豚肉を濃厚なソースで炒めた「ご当地グルメ」。２００８年から商工会青年部が町おこしで普及に力を入れ、１３年にはご当地グルメの大会「Ｂ―１グランプリ」で優勝し、脚光を浴びた。商工会は１７年