10日、東ティモールの首都ディリでASEAN加盟について語るラモスホルタ大統領（共同）【ディリ共同】東南アジア諸国連合（ASEAN）11番目の国として、今月加盟を見込む東ティモールのラモスホルタ大統領（75）は10日、首都ディリで共同通信と会見し、人件費の安さを武器に「貿易拠点化を狙う」と語った。ASEANは26日の首脳会議で加盟を正式承認するとみられている。ラモスホルタ氏は「加盟はゴールではなく挑戦と機会の始まり」