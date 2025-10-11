声優の梶裕貴が10日、X（旧ツイッター）を更新。出演アニメをめぐる娘とのほほ笑ましいやりとりを明かした。アニメ「忍たま乱太郎」で浜守一郎役を演じている梶は、「忍たま観てたら！娘が！はじめて！！『これパパ？』って！！！声で気づいてくれた！！うれしい！！！」と喜びいっぱいにXに投稿した。「とはいえ！娘は何の感動もしていない！！！笑そりゃそうだ！！！」と続けて、「そして！！しばらくは声優の存在に気づかない